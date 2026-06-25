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Silivri'de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada

Silivri'de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
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Silivri D-100 Karayolu'nda siren çalarak vakaya giden ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü, ambulanstaki görevli tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SİLİVRİ'de vakaya giden ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu'nda yaşandı. İddiaya göre, Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan 34 HLD 312 plakalı otomobilin sürücüsü, sol şeritte siren çalarak vakaya giden ambulansa yol vermedi. O anlar, ambulanstaki görevli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ambulansın siren çalmasına rağmen yol vermeyen otomobilin ilerlediği anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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