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Silivri'de 31 yıl 6 ay cezalı firari hükümlü dolabın arkasına saklanırken yakalandı

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Silivri'de, hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı aranma kaydı bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisten saklanmak için özel yaptırdığı dolabın arkasına gizlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Silivri'de, çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde ve illerde işlenen "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması", "bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan F.D'nin (51) yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı aranma kaydı bulunan F.D'nin Silivri'de kaldığı adres, ekiplerin takibi ve saha çalışmaları sonucu tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan F.D'nin, polisten saklanmak amacıyla özel yaptırdığı dolabın arkasına gizlendiği belirlendi.

Burada polis ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hükümlünün dolabın arasında yakalandığı anlar, polis kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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