Silivri'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Silivri D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 4 araç karıştı. Kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SİLİVRİ D-100 Karayolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 Karayolu Semizkumlar Mevkii Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle zincirleme kaza yaptı. Kaza sırasında otomobillerden birinin çarptığı aydınlatma direği ise devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
