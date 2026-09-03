Silivri'deki gemi kazasında 9 personel adliyeye sevk ediliyor
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen gemi kazası soruşturmasında ALSU isimli gemideki 9 personelin ifadesi alındı. Gemide jandarma eşliğinde bekletilen şüpheliler bugün adliyeye sevk edilecek; Sahil Güvenlik ekipleri gemide incelemelerini sürdürüyor.
SİLİVRİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada ALSU isimli gemideki 9 personelin ifadeleri alındı. Gemide jandarma eşliğinde bekletilen şüpheliler bugün adliyeye sevk edilecek. Sahil Güvenlik ekipleri Alsu isimli gemide inceleme yapıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı