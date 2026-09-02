Haberler

Silivri açıklarında gemi çarpışması: 10 kişilik mürettebattan haber alınamıyor

Silivri açıklarında gemi çarpışması: 10 kişilik mürettebattan haber alınamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki ticari gemi çarpıştı. Alsu gemisinde hasar bulunmazken, Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personelle iletişim kurulamıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, mürettebatın yakınları Silivri Limanı'na gelerek yetkililerden bilgi bekliyor.

SİLİVRİ açıklarında, Alsu isimli ticari gemi ile çarpışan Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemide yakınları bulunanlar, Silivri Limanı'na geldi.

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı, 90 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı, 89,98 metre uzunluğunda ve 12,8 metre genişliğindeki Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Alsu isimli gemide herhangi bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve içindeki 10 personelle irtibat kurulamadığı belirtildi. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan personelin yakınları da Silivri Limanı'na geldi. Yetkililerden bilgi alan yakınları, gelişmeleri limanda bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı

20 kişinin arandığı Girne faciasında gemiye ulaşıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melisa Aslı Pamuk'un tek fotoğrafla 91 milyon TL'lik şovu

91 milyon TL'lik fotoğraf

Altın yatırımcısı şokta! Kuyumcular bile gözünü cuma gününe çevirdi

Altın yatırımcısı şokta! Kuyumcular bile gözünü cumaya çevirdi
Rezidansın 14’üncü katından düşen genç kadın hayatını kaybetti

26 yaşındaki Nisa'nın 14. kattan düştüğü anlar kamerada
18 ilde dev operasyon! 246 milyonluk vurgunda 153 tutuklama

18 ilde dev operasyon! Artık vatandaşın canını yakamayacaklar
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı

Marmara'daki gemi kazasında ortaya çıkan detay kahretti
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere'ye mi gitti?

Ne yapıyorsunuz beyler? Tepkiler çığ gibi
Dursun Özbek konuşurken Deniz Gül'ün yaptığı tepki çekti: Başkanın yanında hoş değil

Daha ilk günden yaptığı olay oldu! Yorum Galatasaray taraftarında