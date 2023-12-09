Silivri 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda Yenilenen Kütüphane Kullanıma Açıldı
İyiliğe Uçanlar Derneği, Silivri 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'ndaki kütüphaneyi yenileyerek kullanıma açtı. Kütüphaneye, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla '100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi' adı verildi.
Silivri 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda yenilenen "100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi" kullanıma açıldı.
İyiliğe Uçanlar Derneği, okul aile birliğinin talebi üzerine Silivri 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'ndaki kütüphaneyi Kültür Koleji'nin de desteğiyle yeniledi.
Kütüphaneye, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla "100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi" adı verildi.
Kütüphane, dernek yetkilileri ve öğrencilerin de katıldığı törenle kullanıma açıldı.