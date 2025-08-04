Silifke'deki Orman Yangını Sonrası Bahçe Havuzları Yeniden Dolduruluyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, 26 Temmuz'da çıkan orman yangınında söndürme helikopterlerinin yararlandığı bahçe havuzlarına su taşındı.

Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz'da çıkan ve ertesi gün kontrol altına alınan orman yangınında su alınan bahçe havuzlarının doldurulması için çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, tankerlerle su taşıdıkları Çadırlı, Bahçederesi ve Kocapınar mahallelerindeki tarımsal alanda kullanılan havuzları doldurdu.

Bahçederesi muhtarı Eyüp Özet, gazetecilere, yangın söndürme çalışmalarında bölgedeki bahçe havuzlarının tamamının boşaldığını söyledi.

Bahçe havuzlarının yöre halkı için önemli olduğunu belirten Özet, "Boşalan havuzlarımız vatandaşlar mağdur edilmeden Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yeniden dolduruluyor. Ekiplere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Silifke'deki orman yangını

Silifke ilçesi Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın 3 noktasında 26 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 27 Temmuz'da kontrol altına alınmıştı. Yangının etkili olduğu Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.