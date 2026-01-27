Haberler

Silifke'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde Abdullah Ceylan'a ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Abdullah Ceylan'ın Camikebir Mahallesi'ndeki ikametinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu

Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu
Bursa'da inşaat alanında beton dökümü sırasında göçük: 1 ölü

Tonlarca betonun altında kaldılar: 1 işçi öldü, 2'si sağ kurtarıldı
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti

Piyasa alev aldı, dev bankalar hesapları sil baştan değiştirdi
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok

Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok