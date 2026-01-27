Silifke'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Silifke ilçesinde Abdullah Ceylan'a ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Abdullah Ceylan'ın Camikebir Mahallesi'ndeki ikametinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel