Mersin'de traktör uçuruma yuvarlandı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde babasının kullandığı traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 yaşındaki Mert Can Koçak hayatını kaybetti, baba Yılmaz Koçak yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kırsal Seyranlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Koçak'ın kontrolünü yitirdiği traktör uçuruma yuvarlandı. Sürücü Yılmaz Koçak ile yanındaki oğlu Mert Can Koçak savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mert Can Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan babası Yılmaz Koçak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mert Can Koçak'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
