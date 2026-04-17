Mersin'de kanala devrilen tankerde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Mersin'in Silifke ilçesinde, seyir halindeki çimento yüklü tanker devrildi. Sürücü M.Ç. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde kanala devrilen tankerde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
M.Ç. idaresindeki 20 AKE 120 plakalı çimento yüklü tanker, Akdere Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki kanala devrildi.
Kaza nedeniyle sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışma sonucu kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal