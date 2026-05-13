Silifke ilçesinde "Otto Robot Dans Şenliği" düzenlendi
Mersin'in Silifke ilçesinde, ortaokullar arasında 'Otto Robot Dans Şenliği' gerçekleştirildi. Etkinlikte, 15 ortaokulun öğrencileri hazırladıkları robotları sergiledi.
Silifke Cumhuriyet Bilim ve Sanat Merkezi ile Silifke Fen Lisesi işbirliğinde, "Maarif'in Kalbinde Çocuk" etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleştirildi.
Şenlikte, ilçedeki 15 ortaokuldan öğrenciler hazırladıkları robotları sergiledi.
Kaynak: AA / Murat Pancar