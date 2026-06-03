Motosikletiyle Kaza Yapan Genç Kız Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Silifke ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki Feyza Nur Uğuz (21), hayatını kaybetti, sürücü babası K.U. ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-400 kara yolu Ulugöz mevkisinde meydana geldi. P.K. yönetimindeki 33 KJF 22 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen K.U.'nun kullandığı 33 KFN 15 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpma sonucu motosikletteki K.U. ile kızı Feyza Nur Uğuz yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Feyza Nur Uğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan K.U. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü P.K. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı