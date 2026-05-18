Mersin'de Rus öğrencileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 17 yaralı

MERSİN'in Silifke ilçesinde şoförünün kontrolünü yitirdiği öğrenci servisi midibüsünün devrildiği kazada 15'i Rus öğrenci 17 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Işıklı Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. İçinde 15 Rus öğrencinin bulunduğu Durhasan Y. yönetimindeki 33 S 8174 plakalı servis midibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför, servis hostesi ve 15 öğrenci, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada uzuv kopması yaşayan bir öğrenci, ambulans helikopter ile Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların, hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

