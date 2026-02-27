Mersin'de motosiklet sürücüleri denetlendi
Mersin'in Silifke ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 250 motosiklet sürücüsünden 50'sine ceza kesildi. 1 motosiklet trafikten menedilirken, koruyucu ekipman kullanan sürücülere teşekkür edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğince, Göksu Mahallesi Anıt Meydanı'nda motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
Uygulamada 250 motosiklet sürücüsü denetlendi.
Denetimlerde kural ihlali yapan 50 motosiklet sürücüsüne ceza verilirken, 1 motosiklet trafikten menedildi.
Uygulama esnasında koruyucu ekipman kullanan sürücülere teşekkür edildi.
Kaynak: AA / Murat Pancar