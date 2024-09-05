Silifke'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Silifke ilçesinde, Taşucu Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 20 dönüm alan zarar gördü.
Mersin'in Silifke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Taşucu Mahallesi'ndeki makilik henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.