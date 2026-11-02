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Silifke'de lise öğrencilerine Sahil Güvenlik denizcilik semineri verdi

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Silifke'de lise öğrencilerine Sahil Güvenlik denizcilik semineri verdi
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Mersin'in Silifke ilçesinde lise öğrencilerine yönelik "Geleceğin Denizcileri" semineri düzenlendi. Silifke Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca verilen seminerde Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve yetkileri, denizcilik mesleği ve kariyer olanakları anlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik "Geleceğin Denizcileri" konulu seminer düzenlendi.

Silifke Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca, Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve yetkileri, denizcilik mesleği, kariyer olanakları ve denizcilik kültürü anlatıldı.

Seminere, Kaymakam Eyüp Fırat, Silifke Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Halil Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.?????

Kaynak: AA
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