Silifke'de Havai Fişek ve Patlayıcı Madde Operasyonu: 1 Tutuklama

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma, bir depoda izinsiz olarak satışı yapılmakta olan yüklü miktarda havai fişek ve patlayıcı madde ele geçirdi. Olayla ilgili A.Ü. isimli bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki depoda izinsiz şekilde patlayıcı madde bulunduğu ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekipler, adrese yönelik baskında; 16 bin 714 havai fişek, 317 bin 300 meşale, 195 bin 16 volkan, 150 bin 480 maytap, 42 bin 720 sis bombası, 4 bin 900 konfeti ile çok sayıda münferit patlayıcı madde ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili şüpheli A.Ü. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ü. tutuklandı.

