Silifke'de Ev Yangını, Ekipler Müdahale Etti

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Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Mersin'in Silifke ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenisu Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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