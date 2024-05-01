Silifke'de Deniz Kaplumbağalarının Yaşam Alanlarında Temizlik Çalışması Yapıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarında temizlik çalışması yapıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları tarafından Göksu Deltası sınırları içindeki Kum Mahallesi plajında farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar, çevreden plastik, cam ve diğer atıkları topladı. Yapılan temizlik sonrası atıklar Silifke Belediyesi ekiplerince çöp toplama alanına götürüldü.
Mersin'in Silifke ilçesinde deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarında temizlik çalışması yapıldı.
??????? Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları tarafından Göksu Deltası sınırları içindeki Kum Mahallesi plajında farkındalık etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte katılımcılar, çevreden plastik, cam ve diğer atıkları topladı.
Yapılan temizlik sonrası atıklar Silifke Belediyesi ekiplerince çöp toplama alanına götürüldü.