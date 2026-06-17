Silifke ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bilim ve Teknoloji Şenliği" yapıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bilim ve Teknoloji Şenliği'nde öğrencilerin tasarladığı robotlar sergilendi. Kaymakam, belediye başkanı ve milli eğitim müdürü projeleri inceledi.
Mersin'in Silifke ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bilim ve Teknoloji Şenliği" düzenlendi.
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda yapılan etkinlikte, öğrencilerin tasarladığı robotlar sergilendi.
Şenliğe katılan Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, projeleri inceledi, öğrencilerden bilgi aldı.
Kaymakam Aslaner, öğrencilerin bilim, teknoloji ve yenilikçi düşünme becerilerini başarıyla sergilediklerini söyledi.
Kaynak: AA / Murat Pancar