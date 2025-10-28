Silifke Belediye Başkanı Turgut'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Turgut, mesajında, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük simgesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Turgut, "Bu büyük miras, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun en güçlü ifadesidir. Cumhuriyet'imizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere gururla aktarmak hepimizin görevidir." ifadesini kullandı.