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Silifke Belediye Başkanı ile18 şüpheli adliyede

Silifke Belediye Başkanı ile18 şüpheli adliyede
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Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MERSİN'de Silifke Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlamaları ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silifke Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileri ve bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkındaki ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale, doğrudan temin, festival, organizasyon, reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek, içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı, belediye imar işlemlerinde vatandaşlardan haksız menfaat talep edildiği, bazı para hareketlerinin belediye faaliyetleri ve bağlantılı yapılar üzerinden gerçekleştirildiği iddiaları araştırıldı.

ŞÜPHELİLERE OPERASYON

Yürütülen soruşturmada; tanık ve şüpheli beyanları, HTS ve PTS kayıtları, banka hesap hareketleri, teknik incelemeler, ilgili kurum kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile belediye yöneticileri, belediye personeli ve belediye ile iş ilişkisi bulunan bazı şirket yetkililerinin de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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