Silifke Adliyesinde Oto Yıkama İşletmesi Açıldı

Silifke Adliyesinin otoparkında, Silifke M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek oto yıkama işletmesi açıldı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, açılış töreninde, ceza infaz sistemi içinde tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyonuna önem verildiğini belirtti.

Hükümlülerin meslek sahibi olmalarının hedeflendiğini vurgulayan Akyıldız, "İnfaz sisteminin temel felsefesi doğrultusunda, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin ceza sürelerinin bitiminde topluma uyumlarının kolaylaştırılması, bu amaçla iş ve meslek sahibi olmalarının sağlanması ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesi amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Akyıldız, Silifke M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek oto yıkama işletmesinin yapımına destek veren Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu İşyurtları Daire Başkanlığı ve Silifke Belediyesine teşekkür etti.

Açılış törenine, Silifke Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mücteba Akkaya, Silifke Adliyesinde görevli hakim ve cumhuriyet savcıları, Mersin Barosu Silifke Temsilcisi Selçuk Kuztaş ile Silifke M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cengiz Yurt katıldı.