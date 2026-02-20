Şili'de gaz yüklü tankerin patlaması sonucu 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Şili'nin başkenti Santiago'nun kuzeyinde gaz yüklü tanker kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Şili'nin başkenti Santiago'nun kuzeyinde gaz yüklü tanker kamyonun devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Santiago'ya bağlı Renca ilçesinde bulunan General Velasquez Otoyolu'nda seyir halindeki sıvılaştırılmış gaz taşıyan tanker, devrilip diğer araçlara çarptıktan sonra patladı.
Patlamada 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle 7 araç alev alırken, otoyol araç trafiğine kapatıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.