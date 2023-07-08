Şile'de Selde Mahsur Kalan 2 Kişi Helikopter ile Kurtarıldı

Şile'de yaşanan sel felaketi sonrası mahsur kalan 2 kişi helikopter ile kurtarıldı. Yağmurun etkisiyle dere yatağının yükselmesi sonucu ağaca çıkan kişiler, helikopterli kurtarma operasyonuyla kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen kişiler Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ŞİLE'de yağmur sonrası selde mahsur kalan iki kişi helikopter ile kurtarıldı.< Şile Hacılı Mahallesi'ne dün Beyoğlu'nda gelen araçlarıyla gelen 2 kişi dere yatağı kenarında çadır kurarak burada kaldı.