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Şile'de boğulma tehlikesi geçiren kişi 2 gün sonra hayatını kaybetti

Şile'de boğulma tehlikesi geçiren kişi 2 gün sonra hayatını kaybetti
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Şile'de arkadaşlarıyla piknik yaparken serinlemek için denize giren Raşit Abay (28) boğuldu. 2 gün yoğun bakımda kalan genç kurtarılamadı. Cenazesi Dudullu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞİLE'de arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Raşit Abay (28), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Abay, 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından cenazesi teslim alınan Abay, öğle namazının ardından Dudullu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay, 27 Haziran Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Şile'de meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Şile'ye giden Raşit Abay, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz kaldığını fark eden arkadaşları, Abay'ı denizden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu belirlenen Abay, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik'ten edinilen bilgiye göre, Abay'ın denize girdiği noktanın plaj ya da işletme olarak kullanılan bir alan olmadığı, bölgede cankurtaran hizmetinin de bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

'2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ'

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Raşit Abay, 29 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

'CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ'

Sarıgazi'de yaşadığı öğrenilen Raşit Abay'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınan cenaze, bugün öğle namazının ardından Dudullu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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