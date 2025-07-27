Şile'de İki Plajda Denize Girme Yasaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şile Kaymakamlığı, aşırı dalgalar nedeniyle Ayazma ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

ŞİLE Kaymakamlığı iki plajda denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada aşırı dalga nedeniyle Şile'deki Ayazma ve Ağva Merkez Plajı dışındaki bölgelerde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Şile Kaymakamlığı sosyal medya hesabından ilçede bulunan iki plaj dışındaki bölgelerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada Şile Merkez Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı haricinde tüm plajlarda aşırı dalga olması nedeniyle denize girmenin yasak olduğu ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kelimelerin tükendiği an! Şehit babası evinin yanışını böyle izledi

Şehit babası olanları dizlerinin üzerine çökerek izledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Dünyanın gözünü diktiği savaşta ilginç görüntü! Filler orduya katıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.