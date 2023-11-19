ŞİLE'DE FIRTINA: DERE TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ - 3

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına sonrası Şile Ağva'da bulunan Yeşilçay Deresi taştı. Dere kenarında bulunan restoranlarda hasar meydana geldi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına sonrası Şile Ağva Merkez Mahallesi'nde bulunan Yeşilçay Deresi taştı. Dere suyunun aniden yükselmesiyle taşkın yaşandı. Yaşanan taşkın sonrası dere bölgesi sular altında kalırken, bölgedeki restoran ve kafelerde hasar meydana geldi. Yaralanan ya da mahsur kalanın olmadığı taşkın sonucu bölgedeki iş yerleri kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Şile Belediyesi ekiplerinin suyu tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor.

"HASARIMIZ ÇOK"

Ağva Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İrfan Çaplı, "Dün akşam üstü başlayan bir havamız var. Bizim burası genelde böyle oluyor. Bu durumun nedeni denizin çok yüksek olması, yukarıdan sel gelmesi değil. Çünkü yukarıdan gelen sel bizi etkilemiyor, akıp gidiyor. Ama deniz yükseldiği zaman böyle olmak zorunda oluyor. Çünkü bizim batı mendireğimizin karayel meyilli kıvrılması gerekiyor. Ona da şu anda hiç bakan yok. O yüzden Ağva bu halde. Maddi hasarımız çok. Aşağı yukarı 3 trilyon falan bizim maddi hasarımız var." dedi.