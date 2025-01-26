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Şile'de Eğitim Mayını İmha Edildi

Şile'de Eğitim Mayını İmha Edildi
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İstanbul'un Şile ilçesinde, denizde bulunan bir eğitim mayını güvenlik ekipleri tarafından imha edildi. Olay, balıkçıların durumu bildirmesi üzerine gerçekleşti.

İstanbul'un Şile ilçesinde denizde bulunan eğitim mayını imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Şile Limanı'nda denizde bir cisim gören balıkçılar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Sahil Güvenlik ve Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, cismin eğitim mayını olduğu tespit edildi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında bölge, araç ve yaya girişine kapatıldı.

Eğitim mayını Sahil Güvenlik ve SAS ekipleri tarafından Şile açıklarında imha edildi.

Kaynak: AA / Eren Tunahan - Güncel
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