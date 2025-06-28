Şile'de denize giriş yasağı! Dalga boyu 3 metreyi bulacak

Şile'de denize giriş yasağı! Dalga boyu 3 metreyi bulacak
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Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen olumsuz hava koşulları ve yüksek dalgalar nedeniyle 29 Haziran tarihinde ilçedeki tüm plajlarda denize girişi yasakladı.

İstanbul'un Şile ilçesinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek ilçedeki tüm plajları kapsayacak şekilde yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri doğrultusunda, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle pazar günü, Şile ilçe sınırları dahilinde tüm plajlarda vatandaşların denize girmesini yasakladı.

"DALGA BOYUNUN 3 METREYİ BULMASI BEKLENİYOR"

Şile Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili vatandaşlarımızın dikkatine; Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgiye göre 29/06/2025 Pazar günü ilçemizde havanın çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yağışa bağlı olarak rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan (poyraz) zamanla kuzeybatıdan (karayel) 4-6 ve 7 kuvvetinde eseceği beklenmektedir. Rüzgar hızına bağlı olarak denizde dalga boyunun 1,5 ile 2 metre, yer yer 3 metreyi bulacağı tahmin edilmektedir. Yoğun dalga ve akıntı sebebi ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla 29/06/2025 Pazar günü İlçemizdeki tüm sahillerde denize girişler yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Şile'de denize giriş yasağı! Dalga boyu 3 metreyi bulacak

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