Şile'de deniz mayını bulundu

İstanbul'un Şile ilçesi Ağva Mahallesi'ndeki sahilde denizde bir cisim gören vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

BU SABAH İMHA EDİLECEK

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğu belirlendi. Ekipler, Ağva Plajı ve Ağva Feneri'nin de bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldı. Mayının bu sabah saatlerinde imha edileceği öğrenildi.