Şile'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

ŞİLE Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle Ayazma ve Ağva plajları dışındaki bölgelerde denize girmeyi yasakladı. Yasaktan habersiz ilçeye gelen tatilciler, sadece iki plajı kullanabilince yoğunluk yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Şile'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşabilecek yüksek dalga ve akıntı riskine karşı tedbir alındı. Şile Kaymakamlığı, bugün saat 11.00 itibariyle Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı. Yasaktan haberdar olmayan bazı tatilciler Şile'ye gelmeye devam edince, denize girilebilen iki plajda yoğunluk oluştu. Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 05 Temmuz 2026 Pazar günü saat 11.00'dan gün bitimine kadar, Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı hariç olmak üzere ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı