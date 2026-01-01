Şile'de okullar 1 gün süreyle tatil edildi
Şile Kaymakamlığı, mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Şile Kaymakamlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
