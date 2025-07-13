Şile Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: Belediye Başkanı ve 4 Şüpheli Gözaltında

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüpheli hakkında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen Belediye Başkanı Kabadayı'nın da arasında olduğu 5 şüpheli hakkında savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

Sevk yazısında, Belediye Başkanı Kabadayı ve Eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın belediye seçiminden sonra işbaşına geldikleri ve ruhsat işlemlerinin halledilmesi karşılığında rüşvet aldıklarının iddia edildiği belirtildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Avukat Ali Şafak, İmar Müdürü Aslı Kotan ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan'ın Şişli Belediyesi'nden yaklaşık 4 ay önce Şile Belediyesi'ne transfer edildikleri ve bu ekibin gelmesi üzerine Şile Belediyesi'nden imar ve iskan ruhsatlarının rüşvet karşılığı verildiği yönünde iddialar üzerine soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

Yazıda, soruşturma kapsamında 1'i gizli tanık olmak üzere 9 tanığın ifadesinin alındığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ruhsat işlemleri için tanıklardan rüşvet istediklerine dair konuşmalar tespit edildiği kaydedilen yazıda, soruşturmanın başından bu yana elde edilen deliller ile şüphelilerin eylemlerdeki konumları ve hareket tarzları ile alakalı yapılan tahkikat sonucunda, tanık M'nin ruhsat işlemleri için şüpheliler Şafak ve Buçhan ile görüştüğü anlatıldı.

Rüşvetin ilk taksiti verilirken şüpheliye suçüstü

Yazıda, tanıktan rüşvet istenmesi üzerine, rüşvetin ilk taksiti olan 20 bin avroyu Şafak'a verdiği esnada polis ekiplerince suçüstü yapılarak şüphelinin yakaladığı aktarıldı.

Tanık A'nın şüpheli Özçakmak ile ruhsat işlemleri için 50 bin avro verilmesi konusunda anlaştıkları, bu anlaşma üzerine paranın hazırlandığı, tanığın söz konusu parayı şüpheli Şafak'a teslim ettiği, teslim ederken ses kaydı aldığı ve rüşvet paralarının fotoğrafının çektiği, bu delilleri de dosyaya sunduğu belirtilen yazıda, şüpheli Şafak'ın banka kasasında ele geçirilen Avrolar ile tanığın teslim ettiği paraların seri numaralarının aynı olduğu anlatıldı.

Yazıda, bir diğer tanık Y'nin de ruhsat işlemleri için belediyeye 2,5 milyon lira bağış ve 500 bin lira değerinde BİM Kart verdiğini söylediği, buna ilişkin görüşmelerin ortam dinlemesi ve iletişim tespiti tedbirine yakalandığı bilgisi verildi.

Tanık İ'nin ise Belediye Başkanı Kabadayı ile ruhsat işlemleri için görüştüğü, Kabadayı'nın ilgili başkan yardımcısını arayarak "Ruhsat işlemelerini halledin." dediği, tanığın şüpheli Kaçmaz'a 35 bin dolar para verdiğini ifade ettiği anlatıldı.

Yazıda, şüphelilerin ifadelerinde birbirleriyle çelişkili beyanlar verdiği, söz konusu rüşvet suçuna ilişkin delillendirilen somut olaylardan haberdar olmadıklarını beyan ederek, hayatın olağan akışına aykırı savunma yaptıkları ifade edildi.

Soruşturma dosyasında henüz tespiti mümkün olmayan şüphelilerin bulunduğu aktarılan yazıda, şüphelilerin serbest kalması halinde diğer şüphelilere bilgi verip yakalanmalarını önleyecekleri, aynı zamanda iştiraklı şüphelilerin dijital verilerini ve suç unsurlarını yok etmelerini sağlayacakları, suça konu delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu ve kaçma ihtimallerinin de söz konusu olduğu ifade edildi.

Yazıda bu kapsamda, Belediye Başkanı Kabadayı ile şüpheliler Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan'ın tutuklanması talep edildi.