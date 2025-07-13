Şile Belediye Başkanı ve 5 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

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Şile Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarıyla yargılanacak.

ŞİLE Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanması talebiyle, 1'i şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan, aralarında Kabadayı'nın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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