Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Güncelleme:
Erzurum'un Palandöken ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan 28 yaşındaki Bülent Yıldırım, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde silahlı saldırıya uğrayıp ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.

Abdurrahman Gazi Mahallesi 6. Çimenli Sokağı'nda Bülent Yıldırım (28), henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
