Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Ünye ilçesinde yürüyen Fatih T'ye silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Fatih T, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde yolda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.
Bayramca Mahallesi'nde yürüyen Fatih T'ye (36), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Fatih T, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk