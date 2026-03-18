Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde yürüyen Fatih T'ye silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Fatih T, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Bayramca Mahallesi'nde yürüyen Fatih T'ye (36), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Fatih T, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu

Savaşı bitirmek için Netanyahu ve Trump'a şart koştu
Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi

Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi
Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi

6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı defnedildi
Babacan: Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık birikmiş alacağı var

"Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık alacağı var"
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi

Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı