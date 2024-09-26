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Silahlı Saldırı Kurbanı Erol Korkmaz Hayatını Kaybetti

Silahlı Saldırı Kurbanı Erol Korkmaz Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde işe giderken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Erol Korkmaz, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde dün sabah saatlerinde işe giderken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Erol Korkmaz (36), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Remzi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan Erol Korkmaz, kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, Korkmaz'a defalarca ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Korkmaz, çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Korkmaz'ı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erol Korkmaz Politika Güvenlik Cinayet 3-sayfa Sakarya Güncel Hendek

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