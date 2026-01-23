Azerbaycan'da yakalanan silahlı suç örgütü üyesi tutuklandı

İSTANBUL'da bazı iş yerlerine yönelik silahlı saldırı olaylarını azmettirdiği belirlenen ve eylemin şüphelilerine koordine eden İntizar Babaniyazov Azerbaycan'da gözaltına alındı. Türkiye'ye getirilen Babaniyazov çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; organize silahlı suç örgütü adına farklı yabancı GSM hatlarından vatandaşları sesli veya görüntülü arayarak para talep eden ve akabinde işyerlerine yönelik silahlı saldırı olaylarını azmettiren ve eylem şüphelilerini koordine eden şüpheli İntizar Babaniyazov Azerbaycan'da gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında; 2 adet tehdit ve 4 adet kurşunlama eylemi olmak üzere toplamda 6 farklı eyleme karıştığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Türkiye'ye getirilen İntizar Babaniyazov emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Babaniyazov çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.