Haberler

Azerbaycan'da yakalanan silahlı suç örgütü üyesi tutuklandı

Azerbaycan'da yakalanan silahlı suç örgütü üyesi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da bazı iş yerlerine yönelik silahlı saldırı olaylarını azmettiren İntizar Babaniyazov, Azerbaycan'da gözaltına alınarak Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı.

İSTANBUL'da bazı iş yerlerine yönelik silahlı saldırı olaylarını azmettirdiği belirlenen ve eylemin şüphelilerine koordine eden İntizar Babaniyazov Azerbaycan'da gözaltına alındı. Türkiye'ye getirilen Babaniyazov çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; organize silahlı suç örgütü adına farklı yabancı GSM hatlarından vatandaşları sesli veya görüntülü arayarak para talep eden ve akabinde işyerlerine yönelik silahlı saldırı olaylarını azmettiren ve eylem şüphelilerini koordine eden şüpheli İntizar Babaniyazov Azerbaycan'da gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında; 2 adet tehdit ve 4 adet kurşunlama eylemi olmak üzere toplamda 6 farklı eyleme karıştığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Türkiye'ye getirilen İntizar Babaniyazov emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Babaniyazov çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş

Yakalanmamak için her şeyi denemiş
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş

Yakalanmamak için her şeyi denemiş
Uzmanı açıkladı! Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor?

Uzmanı açıkladı! Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor?
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu