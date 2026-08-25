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Karşıyaka'daki silahlı kavgada ölen kişiyle ilgili 4 tutuklama

Karşıyaka'daki silahlı kavgada ölen kişiyle ilgili 4 tutuklama
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4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişinin arasında bulunan A.T. (52), 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişinin arasında bulunan A.T. (52), 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. A.T.'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafa İÇ/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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