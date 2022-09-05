SİLAHLA VURDUĞU HUSUMETLİSİNİN BAŞINDA SİGARA İÇMİŞTİ, TUTUKLANDI

KARAMAN'da aralarında daha önceden husumet bulunan Zekeriya K.'nın (67) bıçakla saldırması üzerine tabancayla ateş ederek yaralayan ve daha sonra sigara içip başında bekleyen Hayrettin Akdağ (58), tedavisinin ardından taburcu oldu.

KARAMAN'da aralarında daha önceden husumet bulunan Zekeriya K.'nın (67) bıçakla saldırması üzerine tabancayla ateş ederek yaralayan ve daha sonra sigara içip başında bekleyen Hayrettin Akdağ (58), tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Akdağ, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İkili arasında 7 yıl önce başlayan husumetin küfürleşme nedeniyle çıktığı ve geçen süreçte da tarafların 2 kez yine küfürleşme nedeniyle birbirlerinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Fenari Mahallesi 293'üncü Sokak'ta meydana geldi. Hayrettin Akdağ, evine doğru giderken 7 yıldır aralarında husumet olan Zekeriya K. ile karşılaştı. Tarafların tartışması kavgaya döndü. Zekeriya K., Hayrettin Akdağ'ı 2 yerinden bıçakladı. Akdağ da tabancayla Zekeriya K.'nin üzerine 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde Zekeriya K.'nin belindeki bıçağı, Hayrettin Akdağ'ın da tabancayı çıkartıp tartışmaya başladığı görülüyor. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Zekeriya A., bıçakla saldırıp birlikte yere düştüğü Akdağ'ı yaraladı. Akdağ da tabancayla önce 2 el, ayağa kalktıktan sonra da yine Zekeriya K.'ye 2 el daha ateş etti. Akdağ, sigarasını yakıp bir süre yerde kanlar içinde yatan Zekeriya K.'yı izledi.

HUSUMET KÜFÜRLEŞMEYLE BAŞLAMIŞ

İkili arasında 7 yıl önce başlayan husumetin küfürleşme nedeniyle çıktığı ve geçen süreçte da tarafların 2 kez yine küfürleşme nedeniyle birbirlerinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Tedavisinin ardından taburcu olan Hayrettin Akdağ, dün gözaltına alındı. Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zekeriya K.'nin tedavisi sürüyor.