Eyüpsultan'da restorana operasyon; valizde değeri 7,5 milyon lira olan 50 silah bulundu
Eyüpsultan'da jandarma ekipleri, silah ticareti yapan bir şüpheliyi takibe alarak restoranına düzenledikleri baskında 7,5 milyon lira değerinde 50 tabanca ve 96 şarjör ele geçirdi. Şüpheli tutuklandı.

EYÜPSULTAN'da jandarma ekipleri silah ticareti yapan bir şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin teslimat yapacağı restorana baskın yapan jandarma valizin içerisinde piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon değerinde olduğu öğrenilen 50 tabanca ve 96 şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken operasyon anı kameralara yansıdı.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti yaptığını tespit ettiği bir şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin bir restoranda teslimat yapacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri restorana operasyon düzenledi. Şüpheli baskında yakalanırken yanındaki valizde ise arama yapıldı. Valizde jandarma tarafından 50 tabanca ve 96 şarjör ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 7,5 MİLYON LİRA

Ele geçirilen silahların piyasa değerinin yaklaşık 7,5 milyon lira olduğu öğrenildi. Operasyon anları kameralara yansıdı. Diğer yandan gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
