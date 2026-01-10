Haberler

Tokat'ta korkuluklara sıkışan köpek itfaiyece kurtarıldı

Tokat'ta korkuluklara sıkışan köpek itfaiyece kurtarıldı
Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde korkuluklara sıkışan köpek, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hayvan barınağına teslim edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde korkuluklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dereçay Mahallesi'nde korkuluklara korkuluklara bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından köpek, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Köpek, bakım ve tedavisinin yapılması amacıyla hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
Haberler.com
500

