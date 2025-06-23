Siirtli Arıcının Arılarla Kurduğu Eşsiz Bağ

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Siirtli Arıcının Arılarla Kurduğu Eşsiz Bağ
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde arıcı Muhammed Rahmi Mikyas, 15 yıllık arıcılık tecrübesiyle çıplak elle arılarına dokunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Koruyucu ekipman kullanmadan arılarla olan ilişkisini anlatan Mikyas, arıların doğanın dengesi için büyük öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Siirtli arıcının arılarla kurduğu bağ görenleri şaşırtıyor

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde arıcı Muhammed Rahmi Mikyas, kurduğu bağla arılarına çıplak elle dokunup müdahale ediyor.

38 yaşındaki Muhammed Rahmi Mikyas, yaklaşık 15 yıldır baba mesleği arıcılık yapıyor. Hiçbir koruyucu ekipman kullanmadan kovanların yanına yaklaşan ve çıplak eliyle arılara dokunan Mikyas, arılardan hiçbir zarar görmüyor. Arıların sadece bal üretmediğini, aynı zamanda doğanın dengesini sağladığını belirten Mikyas, doğuştan beri arıların içinde olduğu ve onları sevdiğini söyledi. Arıların bir sabır hayvanı olduğunu ifade eden Mikyas, "Allah'ın bir mucizesidir. Temiz hayvanlardır. Allah, bu güzel hayvanları biz insanlar için yaratmıştır. Arkadaşlarım beni arı lakabı ile çağırıp, arı adam diyorlar. Arılarla ilişkim var. Ustalaşınca sokmazlar. Arılardan korkmuyorum, korktuğun zaman zarar verdiğinde arı saldırır. Ölüme de sebep olabilir. Ama ısırması şifalıdır. Bir arının ısırığı bin iğneden daha şifalıdır. Beni sokmuyorlar, ama sokmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - Güncel
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