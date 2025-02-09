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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kızılkaya, belediyenin tesislerinde incelede bulundu

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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, belediyenin tesislerinde incelemelerde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, belediyenin tesislerinde incelemelerde bulundu.

Kızılkaya, beraberindeki yetkililerle kentin altyapısını güçlendirmek ve kesintisiz, sağlıklı su hizmeti sağlamak amacıyla Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİSKİ) bünyesinde hizmet veren içme suyu ve atık su arıtma tesisleri ile su depolarının bulunduğu bölgeyi ziyaret etti.

Tesisler hakkında bilgi alan Kızılkaya, kentin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Su israfına karşı uyarıda bulunan Kızılkaya, "Siirt'imizin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın temel hizmetlere erişimini en iyi şekilde sağlamak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Su hayattır. Su kaynaklarımızın kıymetini bilelim, suyumuza sahip çıkalım ve israf etmeden kullanalım." ifadelerini kullandı.

Kızılkaya, ayrıca 30 Nisan Polis Özel Harekat Şehitleri Eğitim ve Atış Alanı'nı da ziyaret etti, burada görevli polislerle görüştü.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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