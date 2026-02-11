Haberler

Siirt Valisi Kızılkaya, ilkokul öğrencilerini ağırladı

Siirt Valisi Kızılkaya, ilkokul öğrencilerini ağırladı
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Yağmurtepe İlkokulu 2. sınıf öğrencilerini kabul ederek onlarla sohbet etti ve kitap hediye etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Vali Kızılkaya, onların sorularını yanıtladı.

Kızılkaya, görüşmede öğrencilere geleceğe dair hedeflerini sordu, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öğrencilere kitap hediye eden Kızılkaya, her zaman çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, okul müdürü Adil Taşkıran ile sınıf öğretmeni Ferda Tav da katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
