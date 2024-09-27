Siirt Valisi Kızılkaya Eruh İlçesinde Açılış ve İncelemelerde Bulundu

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Eruh ilçesinde açılış ve incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızılkaya, ilçe ziyareti kapsamında yapımı devam eden "Eruh-Fındık Yolu ve Tünel Projesi" çalışmalarını inceledi, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Kızılkaya, her biri 2 bin metre uzunluğundaki T1 ve T2 tünel projenin bölgenin sosyo-ekonomik ve ticari hayatına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kızılkaya, elektro-mekanik, aydınlatma ve levhalama çalışmalarının hızlandırılması için Karayolları yetkililerine talimat verdi.

Kızılkaya, ilçe ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle kurulan Eruh Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Merkezde, 66 aileye sosyal ve ekonomik destek, 411 aileye evde bakım hizmeti ve 83 şehit yakınları ile gazi ailelerine hizmet verilecek.

Kızılkaya daha sonra ilçeye bağlı Çetinkol köyündeki şenliklere katıldı, vatandaşlarla ve 93 yaşındaki Siirtli Kore gazisi Osman Yücel ile bir araya geldi.

Programlara, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, Eruh Belediye Başkanı Cehver Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.