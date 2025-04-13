Siirt Valisi Kızılkaya'dan özel harekat polislerine ziyaret

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında özel harekat polislerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, beraberinde İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ile 30 Nisan Polis Özel Harekat Şehitleri Eğitim ve Atış Alanı Yerleşkesine ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yılını kutlayarak, "Emniyet teşkilatımız, huzur ve güvenliğimizin teminatıdır. Vatan için şehadete yürüyen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm teşkilat mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, huzur ve başarı diliyorum." dedi.