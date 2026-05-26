Vali Kızılkaya'dan Kurban Bayramı Mesajı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, büyüklerin ziyaret edilmesi, ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi ve trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı müstesna zamanlar olduğunu ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bizler de kadim medeniyetimizin mirasçıları olarak bu mübarek günleri birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına önemli bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu bayramda da büyüklerimizi ziyaret etmeyi, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi, yetim ve öksüz çocuklarımızı sevindirmeyi, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli ailelerini unutmamayı hep birlikte görev bilmeliyiz. Çünkü bayram, paylaştıkça güzelleşen, kardeşlikle anlam kazanan müstesna bir değerdir. Bayramı farklı şehirlerde geçirecek vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına dikkatle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum."

Vali Kızılkaya, bayramın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
