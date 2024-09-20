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Siirt Valisi Kızılkaya, Akyayla Köyü'nde Şenliklere Katıldı

Siirt Valisi Kızılkaya, Akyayla Köyü'nde Şenliklere Katıldı
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Tillo ilçesinin Akyayla köyünde düzenlenen şenlikte vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve birlik mesajları verdi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Tillo ilçesinin Akyayla köyünde düzenlenen şenliklere katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ile köyde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Talepleri dinleyen Kızılkaya, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, köylerin yaşam kalitesini daha da yükseltmek için canla başla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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